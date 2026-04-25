Torino x Inter de Milão pelo Italiano: veja onde assistir e prováveis escalações

A Inter de Milão pode sacramentar o título do Campeonato Italiano neste domingo. A equipe enfrenta o Torino, às 13h (de Brasília), no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, pela 34ªrodada da competição.
O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e CazéTV (YouTube).
Como chegam as equipes
A Inter de Milão vem de vitória contra o Como, por 2 a 1, pela semifinal da Copa da Itália. No Campeonato Italiano, onde a equipe ocupa a liderança isolada com 78 pontos, basta uma vitória simples contra o Torino e tropeços de Napoli e Milan para garantir o Scudetto de maneira antecipada. Já o Torino vem de um empate sem gols diante da Cremonese e aparece na 12ª colocação, com 40 pontos.
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Prováveis escalações
Torino
Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone.
Técnico: Marco Baroni.
Inter de Milão
Sommer; Acerbi (Bastoni), Akanji, Augusto; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries; Thuram, F. Esposito.
Técnico: Cristian Chivu.
Ficha técnica
Confronto: Torino x Inter de Milão
Competição: Campeonato Italiano (34ª rodada)
Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 13h (de Brasília)
Local: Stadio Olimpico Grande Torino
Transmissão: Disney+, PrimeVideo e CazéTV