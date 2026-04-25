Torino x Inter de Milão pelo Italiano: veja onde assistir e prováveis escalações

A Inter de Milão pode sacramentar o título do Campeonato Italiano neste domingo. A equipe enfrenta o Torino, às 13h (de Brasília), no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, pela 34ªrodada da competição.

O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming), Prime Video (streaming) e CazéTV (YouTube).

Como chegam as equipes

A Inter de Milão vem de vitória contra o Como, por 2 a 1, pela semifinal da Copa da Itália. No Campeonato Italiano, onde a equipe ocupa a liderança isolada com 78 pontos, basta uma vitória simples contra o Torino e tropeços de Napoli e Milan para garantir o Scudetto de maneira antecipada. Já o Torino vem de um empate sem gols diante da Cremonese e aparece na 12ª colocação, com 40 pontos.

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Prováveis escalações

Torino

Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone.

Técnico: Marco Baroni.