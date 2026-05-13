Inter de Milão ganha da Lazio e conquista 10º título da Copa da Itália

Nesta quarta-feira, a Inter de Milão venceu a Lazio por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, e conquistou o título da Copa da Itália. Os gols da partida foram marcados por Thuram e Lautaro Martínez.

10º título

Com o resultado, a Inter de Milão chegou ao seu décimo título de Copa da Itália, consolidando-se como a segunda maior campeã da competição, atrás apenas da Juventus, que lidera com 15 conquistas.

📝Resumo do jogo

🔵⚪ LAZIO 0 x 2 🔵⚫ INTER DE MILÃO

🏆 Competição: Copa da Itália | Final

🏟️ Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

GOLS

⚽ Adam Marusic (GC), aos 14' do 1ºT (Inter de Milão)

⚽ Lautaro Martínez, aos 35' do 1ºT (Inter de Milão)

Como foi o jogo?

A Inter de Milão abriu o placar logo no início do jogo. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio de Dimarco, Thuram não conseguiu finalizar de cabeça, e Marušić acabou desviando contra o próprio gol para colocar os visitantes em vantagem. O segundo gol saiu aos 35 minutos. Após erro na saída de bola da Lazio, Dumfries roubou a posse, invadiu a área e serviu Lautaro Martínez, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Veja também:

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