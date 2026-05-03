Inter de Milão vence o Parma e conquista o Campeonato Italiano pela 21ª vez

A Inter de Milão garantiu o 21º troféu do Campeonato Italiano neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza. Os Nerazzurri receberam o Parma pela 35ª rodada da competição e venceram por 2 a 0, com gols de Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan.

Situação da Tabela

A Inter chegou aos 82 pontos, 12 à frente do vice Napoli, garantindo a primeira posição desta temporada. Já o Parma permanece com 42 pontos, na 12ª posição da tabela.

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📋 Resumo do jogo

🔵 INTER DE MILÃO 2 x 0 PARMA ⚫

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 35ª rodada

🏟️ Local: Estádio Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Marcus Thuram, aos 46' do 1ºT (Inter de Milão)

⚽ Henrikh Mkhitaryan, aos 35' do 2ºT (Inter de Milão)

Como foi o jogo

A Inter abriu o placar no último lance da primeira etapa, aos 46 minutos. Zielinski recebeu na entrada da área e achou um lindo passe para Marcus Thuram, que chutou com precisão e colocou o time da casa na frente.

Já na segunda etapa, a Inter ampliou com gol de Henrikh Mkhitaryan. Aos 35 minutos, Laurato Martínez recebeu em disparada e tocou para o meio-campista, que só precisou empurrar a bola para o fundo da rede.

Próximos jogos

Inter de Milão

Enfrenta a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no próximo sábado, às 13h (de Brasília).

Parma