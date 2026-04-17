Giro europeu: Internazionale vence Cagliari e se aproxima do título do Italiano

A Internazionale deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Italiano. A equipe de Milão venceu o Cagliari na tarde desta sexta-feira, por 3 a 0, pela 33ª rodada da competição. Thuram abriu o placar no Giuseppe Meazza no início do segundo tempo, enquanto Barella e Zielinski ampliaram.

Situação na tabela

Agora, com 78 pontos na liderança da competição, a Inter abre uma vantagem de 12 pontos para a Napoli. Caso vença seus próximos dois compromissos, a equipe de Milão tem chances de garantir o título italiano com três rodadas de antecedência. O Cagliari, por sua vez, é o 16º na tabela com 33 pontos somados.

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To be by our side for this win 🖤💙@EnelGroupIT pic.twitter.com/YRmbhVVPiQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 17, 2026

📋 Resumo do jogo

🔵 INTERNAZIONALE 3 x 0 CAGLIARI 🔴

🏆 Competição: Campeonato Italiano

🏟️ Local: Estádio Giuseppe Meazza

📅 Data: 17 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Thuram, aos 6' do 2ºT (Internazionale)

⚽ Barella, aos 10' do 2ºT (Internazionale)

⚽ Barella, aos 47' do 2ºT (Internazionale)

Como foi o jogo

Logo aos três minutos, Sebastiano Esposito arriscou de fora da área e bateu rasteiro no canto direito do goleiro Josep Martínez, que se esticou e conseguiu fazer a defesa para evitar o gol do Cagliari, que seguiu pressionando nos minutos iniciais. A Inter conseguiu controlar a partida aos 15, mas levou perigo à meta dos visitantes apenas aos 40, quando Pio Esposito conseguiu um arremate do lado esquerdo da área e o goleiro Caprile ficou com a bola.

Já na segunda etapa, aos seis minutos, Dimarco conseguiu escapar pela esquerda para cruzar rasteiro na segunda trave, onde chegava Thuram para empurrar às redes e abrir o marcador pela Inter.

Após apenas quatro minutos, Thuram tentou finalizar em sobra da entrada da área, mas acertou o zagueiro Juan Rodríguez. A bola pingou na meia-lua e Barella encheu o pé para ampliar pelo time da casa. Nos acréscimos, aos 47, Dumfries ajeitou e Zielinski bateu firme de fora da área para marcar um golaço e selar a vitória da Inter.

Próximo jogo

Internazionale

Jogo: Internazionale x Como

Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira) | 16h (de Brasília)

Competição: Copa da Itália

Local: Estádio Giuseppe Meazza

Cagliari

Jogo: Cagliari x Atalanta

Data e horário: 27 de abril de 2026 (segunda-feira) | 13h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Italiano

Local: Unipol Domus

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Alemão: St. Pauli empata com Colônia e perde chance de deixar o Z3

Também na tarde desta sexta, St. Pauli recebeu o Colônia em duelo pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, que terminou empatado em 1 a 1 no Millerntor-Stadion. Mets marcou pelos mandantes, enquanto Waldschmidt empatou pelos visitantes.

O St. Pauli, assim, permanece na 16ª colocação com 26 pontos, já o Colônia é o 12º, com 31.

Francês: Lens vence Toulouse e segue na cola do PSG

Já pelo Campeonato Francês, o Lens superou o Toulouse nesta sexta por 3 a 2, pela 29ª rodada da competição, no Stade Bollaert-Delelis. Abdulhamid e Thomasson (2) marcaram pela equipe da casa após Cásseres e Koumbassa inaugurarem o marcador pelos visitantes.

Com o resultado, o Lens chega a 62 pontos na vice-liderança da competição, um atrás do líder PSG. Por sua vez, o Toulouse é o décimo na tabela com 37 pontos.