Em jogo de sete gols, Inter vira sobre o Como e abre larga vantagem na liderança do Italiano

A Internazionale abriu uma larga vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe de Milão venceu o Como de virada, por 4 a 3, no Stadio Giuseppe Sinigaglia, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

Situação da tabela

Com a vitória, a Inter de Milão chegou aos 75 pontos e, com os tropeços dos rivais Napoli e Milan, abriu nove pontos de vantagem na liderança, restando apenas seis rodadas para o fim do torneio. Já o Como, caiu para a quinta posição, com 58 - dois atrás da Juventus, primeiro time na zona de classificação para a Champions.

📝RESUMO DO JOGO

⚪ COMO 3 x 4 INTER DE MILÃO 🔵

🏆 Competição: Campeonato Italiano | 31ª rodada

🏟️ Local: Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como (ITÁ)

📅 Data: 12 de abril de 2025 (domingo)

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

⚽ Álex Valle, aos 36' do 1ºT (Como)

⚽ Nico Páz, aos 42' do 1ºT (Como)

⚽ Marcus Thuram, aos 46' do 1ºT (Inter de Milão)

⚽ Marcus Thuram, aos 4' do 2ºT (Inter de Milão)

⚽ Denzel Dumfries, aos 14' do 2ºT (Inter de Milão)

⚽ Denzel Dumfries, aos 27' do 2ºT (Inter de Milão)

⚽ Lucas da Cunha, aos 44' do 2ºT (Como)

Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Como foi superior no primeiro tempo. Aos 36 minutos, a equipe de Cesc Fábregas abriu o placar. Após jogada individual de Nico Paz, o argentino bateu colocado, Sommer espalmou e, no rebote, Álex Valle chutou rasteiro e balançou as redes. Seis minutos depois, os mandantes ampliaram: em contra-ataque, Butez lançou para Nico Paz, que bateu cruzado e marcou o segundo. Quatro minutos depois, a Inter de Milão respondeu. Após cruzamento de Barella, Thuram desviou para o fundo das redes.

No segundo tempo, a Inter de Milão controlou o jogo. Logo aos quatro minutos, Thuram aproveitou a falha de Kempf e igualou o marcador, batendo na saída do goleiro. Dez minutos depois, Dumfries colocou os visitantes à frente do placar. Após cruzamento de Çalhanoglu, o holandês marcou de cabeça. Aos 27, o lateral marcou novamente: após cobrança de falta, Akanji ajeitou para o holandês, que bateu cruzado e balançou as redes. Aos 44, Bonny derrubou Paz na área e, após análise do VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, Lucas da Cunha diminuiu para os mandantes.

Veja outros resultados do Campeonato Italiano deste domingo:

Genoa 2 x 1 Sassuolo

Parma 1 x 1 Napoli

Bologna 2 x 0 Lecce

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