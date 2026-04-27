Dimarco supera Papu Gómez e quebra recorde no Campeonato Italiano

Após ajudar a Inter de Milão dando duas assistências para os gols do empate em 2 a 2 contra o Torino, o lateral esquerdo Federico Dimarco quebrou um recorde no Campeonato Italiano. O camisa 32 se tornou o jogador com maior número de assistências em uma temporada na competição.

Em ótima fase, o italiano chegou a 17 passes para gols na temporada e superou o recorde de Papu Gomez, da Atalanta. Com 16 assistências na temporada 2019/2020, o argentino era o maior assistente da liga italiana até então.

Apenas Bruno Fernandes, do Manchester United, e Michael Olise, do Bayern de Munique, têm mais assistências na atual temporada que Dimarco. Tanto o português como o francês somam 19 passes para gols.

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Recorde da Inter no Italiano

Sendo uma das principais armas da Inter em bolas paradas, Dimarco também contribui para superar um recorde coletivo na Série A. Com 17 gols marcados em bolas paradas, a Inter se tornou a equipe que mais balançou as redes desta forma desde a temporada 2004/2005.

Números de Dimarco na temporada

Tendo representado a Inter de Milão em 43 oportunidades, Federico Dimarco balançou as redes sete vezes e deu 18 passes para gols na temporada.