Bologna x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano: veja onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, a Inter de Milão visita o Bologna pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. O duelo está marcado para as 13h (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha (Itália).
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela plataforma de streaming Disney+.
Como chegam as equipes?
Na última rodada, o Bologna venceu a Atalanta por 1 a 0 e soma 55 pontos, aparecendo na oitava colocação. Por outro lado, a Inter de Milão, já campeã, vem de um empate por 1 a 1 com o Hellas Verona e soma 86 pontos, podendo fechar a competição com 89 pontos.
Prováveis escalações
Bologna
Skorupski; João Mário, Fauske, Lucumí e Miranda; Freuler, Pobega e Ferguson; Orsolini, Rowe e Castro.
Técnico: Vincenzo Italiano.
Inter de Milão
Sommer; Bisseck, de Vrij e Acerbi; Luís Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez.
Técnico: Cristian Chivu.
Ficha técnica
Confronto: Bologna x Inter de Milão
Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada
Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 13h (de Brasília)
Local: Renato Dall'Ara, em Bolonha (Itália).