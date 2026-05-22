Bologna x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano: veja onde assistir e prováveis escalações

Foto por MARCO BERTORELLO / AFP
Foto por MARCO BERTORELLO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/05/2026 às 20:00

Neste sábado, a Inter de Milão visita o Bologna pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. O duelo está marcado para as 13h (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha (Itália).

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela plataforma de streaming Disney+.

Como chegam as equipes?

Na última rodada, o Bologna venceu a Atalanta por 1 a 0 e soma 55 pontos, aparecendo na oitava colocação. Por outro lado, a Inter de Milão, já campeã, vem de um empate por 1 a 1 com o Hellas Verona e soma 86 pontos, podendo fechar a competição com 89 pontos.

Prováveis escalações

Bologna

Skorupski; João Mário, Fauske, Lucumí e Miranda; Freuler, Pobega e Ferguson; Orsolini, Rowe e Castro.
Técnico: Vincenzo Italiano.

Inter de Milão

Sommer; Bisseck, de Vrij e Acerbi; Luís Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez.
Técnico: Cristian Chivu.

Ficha técnica

Confronto: Bologna x Inter de Milão
Competição: Campeonato Italiano - 38ª rodada
Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 13h (de Brasília)
Local: Renato Dall'Ara, em Bolonha (Itália).

