Zeca vê Inter com timaço e na briga entre os líderes

Depois da vitória sofrida sobre o Ceará, que levou o Internacional para o terceiro lugar no Brasileirão, o lateral-direito Zeca não escondeu o seu entusiasmo na sequência da competição.

“Estamos brigando lá na frente. Formamos um timaço e estamos trabalhando com os pés no chão”, afirmou o lateral.

O Colorado derrotou o Ceará por 1 a 0, na noite de segunda-feira, no Beira-Rio. Segundo Zeca, a forte marcação adotada pelo técnico Lisca no jogo valorizou o triunfo vermelho.

“Viemos aqui em casa para jogar para frente, o Ceará estava fechadinho. Foi difícil fazer o gol, tivemos que trabalhar muito a bola, mas saiu”, observou.

O elenco do Colorado retorna aos treinos nesta terça, às 15h30(horário de Brasília), no CT Parque Gigante. Agora o Internacional enfrenta na quinta o América-MG, às 20 horas (de Brasília), no Independência, pelo Brasileirão.

Lucca volta a ficar àdisposição, mas em compensação Rodrigo Dourado desfalcará o clube gaúcho diante do Coelho.