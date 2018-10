Velho conhecido, Odair se preocupa com Gabigol: “Estamos atentos”

O Internacional está preocupado com a boa fase de Gabigol para a partida contra o Santos desta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Odair Hellmann conhece o artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, da seleção brasileira sub-20. Ele foi auxiliar de Rogério Micale na conquista do ouro nos jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.