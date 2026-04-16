Torcida do Inter esgota em minutos edição limitada de camisa em homenagem ao Mundial de 2006

A torcida do Internacional esgotou em apenas 40 minutos, de forma online, as 2006 unidades da camisa comemorativa em alusão ao título do Mundial de Clubes de 2006. A versão de manga longa, vendida em pré-venda, também teve alta procura na Inter Store, onde se esgotou em menos de 10 horas.

Como parte da campanha de lançamento, o clube utilizou um patch especial no Gre-Nal 452, disputado no último sábado (11). No uniforme, a expressão “Campeão do Mundo” apareceu escrita em japonês, em referência à conquista em Yokohama.

"Esse lançamento é um exemplo claro de como história, produto e execução precisam caminhar juntos. Não estamos falando só de uma camisa, mas de um ativo que conecta memória, pertencimento e desejo", destacou Marcos Silveira, diretor executivo de Marketing e Receitas do Inter.

O manto que carrega a nossa história. 🇦🇹 Feito pra quem vive o Inter em cada detalhe. 🔗 Garanta a sua na Inter Store. https://t.co/xs9xTOXDVR pic.twitter.com/yr2v7vhx8V — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2026

"Quando essa combinação acontece com consistência, o resultado é previsível, seja em engajamento ou em conversão. O comportamento da nossa torcida nessa pré-venda é uma evidência disso", completou.

A ação teve início no começo do mês, com teasers nas redes sociais que faziam alusão ao Japão e à decisão de 2006 contra o Barcelona. Além da pré-venda, as camisas usadas pelos jogadores no clássico também foram disponibilizadas para leilão após a partida.

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