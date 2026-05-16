Goleiro do Internacional, Rochet sente desconforto na lombar e é cortado de jogo contra o Vasco

O técnico Paulo Pezzolano ganhou um desfalque de última hora para o jogo do Internacional contra o Vasco, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escalado como titular, o goleiro Rochet sentiu um desconforto na lombar e foi cortado da partida.

De acordo com o clube, o atleta será reavaliado durante a semana. Anthoni assumiu a vaga como titular, enquanto Kauan Jesus passou a integrar o banco de reservas do Internacional.

Rochet sentiu um desconforto na lombar. Jogador será reavaliado durante a semana. Anthoni será o goleiro titular e Kauan Jesus irá integrar o banco de reservas. https://t.co/r6N2IcCoKG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 16, 2026

Esse foi o terceiro desfalque do treinador para a partida. Os zagueiros Félix Torres e Victor Gabriel não ficaram à disposição, pois cumprem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Enquanto isso, o meio-campista Paulinho irá começar o processo de retreinamento após lesão.

Já Alan Rodríguez trata de lesão muscular na perna esquerda. Por fim, o volante Thiago Maia completa a lista de desfalques, com uma contusão no ombro esquerdo.

Rochet é considerado o goleiro titular do Internacional. Nesta temporada, ele disputou 18 jogos pelo clube. O uruguaio ainda vive a expectativa de estar na lista de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, para a disputa da Copa do Mundo deste ano, após ser titular em 2022.

Situação do Internacional

Na última terça-feira, o Colorado vence o Athletic por 3 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha é a sétima colocada e tenta se manter na parte de cima da tabela. Em 15 rodadas, quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.

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