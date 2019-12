Presidente do Inter diz que não há nada sobre saída de Guerrero para o Boca Juniors

O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, voltou a comentar nesta terça-feira sobre a permanência de Paolo Guerrero no clube. Ao fim da temporada, sua continuidade no Colorado foi colocada em dúvida, principalmente por rumores de um possível interesse do Boca Juniors em contratá-lo.

A equipe argentina vem passando por um momento de reformulação dentro e fora de campo. A contratação de Guerrero seria uma das promessas eleitorais de Jorge Amor Ameal, novo presidente xeneize. Apesar de toda especulação, o mandatário colorado nega qualquer negociação.

“Temos uma relação bastante boa. Não há nada até o momento. Essa notícia surgiu em uma campanha à presidência, mas a gente aguarda a reapresentação dele. Inclusive, ele estará em Porto Alegre nesta semana para um jogo beneficente com o D’Alessandro e terá toda atenção que merece”, comentou.

Medeiros fez questão de lembrar, em entrevista a Fox Sports, do momento em que o camisa 9 ficou afastado do futebol por mais de um ano, por ter sido pego no doping, e mesmo parado foi contrato pelo clube gaúcho, que aguardou seu retorno.

“Fizemos um movimento bastante sério para contratá-lo, em um momento difícil. Ele voltou a jogar em abril e ainda marcou 20 gols”, disse.

Sem garantir a permanência do artilheiro, o presidente do Inter elogiou o profissionalismo do peruano. “Tenho certeza que tem gana de vestir a camisa do time que o contrate, é um cara muito profissional”, finalizou.

Na temporada 2019, Paolo Guerrero fez 41 jogos e 20 gols marcados.