Presidente confirma Inter reserva no Gre-Nal por suspensão de Nico López

O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, anunciou nesta sexta-feira que o Colorado vai usar um time reserva no clássico Gre-Nal deste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. Por causa da punição do TJD-RS ao atacante Nico López que pegou dois jogos de suspensão, a diretoria vermelha resolveu tomar essa decisão.

“O Conselho de Gestão do Inter, vem de forma veemente expressar sua indignação com resultado do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva, que ampliou a punição ao atleta Nico López, igualando a punição a de seu agressor. Além disso, protagonista daquele lamentável episódio, o treinador do Juventude, um homem com larga experiência dentro e fora de campo, com cabelos brancos, recebeu uma transição disciplinar e pagou uma multa de R$ 4 mil. Retirar o Nico de quatro jogos da competição, significa o tirar de quatro jogos de 11 agendados”, disse o cartola.

“A decisão de ontem agride a qualidade da competição, o equilíbrio técnico da mesma competição e desestimula o torcedor. Equivocou-se a procuradoria ao ingressar com apelo procurando o aumento da pena, já que o atleta havia cumprido dois jogos. Alguns aspectos nos causam estranheza. O jogo aconteceu em 10 de janeiro, o julgamento dos expulsos em 20 de fevereiro. A normalidade das sessões ocorrem às terças-feiras, e este foi marcado para uma quinta, véspera de Gre-Nal”, completou.

O Internacional historicamente é o clube que sempre se manifestou a favor do Estadual. Sempre valorizou a nossa competição, e sempre se orgulhou de ser o maior campeão dos títulos regionais. A decisão de ontem é um golpe na nossa tradição, fere o nosso torcedor, e tira a qualidade de uma rivalidade que nós enaltecemos como uma das maiores do mundo. O Internacional no próximo domingo não utilizará a equipe que entrou em campo na última quarta-feira. Utilizando, como vem fazendo, a força de seu grupo”, finalizou.

Medeiros revelou que o Internacional entrou com um recurso para anular a pena, mas sem pedir efeito suspensivo. “Entramos com recurso, mas sem efeito suspensivo. Pretendemos recorrer para zerar a ficha do jogador, mas o dano no campeonato está feito. Não queremos correr o risco de ter um efeito suspensivo e perder o jogador lá na frente em partidas decisivas”, afirmou.

O elenco do Internacional realizou um treino fechado nesta sexta-feira no Estádio Beira-Rio visando o clássico do final de semana. No sábado pela manhã ocorre a última atividade que também será com portões fechados. Com uma lesão na virilha, o meia Patrick desfalca o Colorado.