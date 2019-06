Odair tem dúvidas na defesa e no meio para definir time que pega o Bahia

Após a derrota para o Vasco por 2 a 1, o elenco do Internacional retornou aos treinos neste domingo, no CT Parque Gigante. Os titulares realizaram uma atividade na academia do clube e logo na sequência uma corrida leve no gramado.

Por outro lado, o restante do grupo fez um treino técnico e depois um exercício tático. Suspenso, o zagueiro Emerson Santos desfalca o colorado no jogo de quarta contra o Bahia às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Moledo, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, não tem retorno assegurado ao time titular.

A outra preocupação fica por conta do volante Edenílson, que sentiu uma lesão no adutor da coxa esquerda e passa a ser dúvida para encarar os baianos.

Caso seja vetado, Klaus e Roberto concorrem por uma vaga para atuar ao lado de Victor Cuesta. D´Alessandro que foi preservado diante dos cariocas entra no lugar de Guilherme Parede. Sem Paolo Guerrero convocado para a Seleção do Peru, a dupla de ataque seguirá sendo Nico López e Rafael Sobis.

O plantel vermelho volta a treinar nesta segunda-feira, às 15h30(de Brasília), novamente no CT. Atualmente o Internacional ocupa o sexto lugar da tabela do Brasileirão, com 13 pontos ganhos.