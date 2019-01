Odair crê na evolução do time do Inter e não se sente pressionado

Sem vencer há três jogos no Campeonato Gaúcho, o técnico Odair Hellmann revelou que a situação traz um desconforto e que também não é aceito pelos jogadores. Entretanto, o comandante colorado afirmou que não se sente pressionado e tem respaldo para dar continuidade ao trabalho.

“Não me sinto pressionado, me sinto respaldado. Mas tem uma análise clara de que não é normal perder dois jogos e empatar um. Jamais iria encarar isso de forma natural. Nós não temos de aceitar duas derrotas e um empate. Isso não é a normalidade do Inter. Não foi no ano passado e não será neste ano”, avaliou o treinador, após o empate por 1 a 1 com o Veranópolis, na noite desta quarta-feira, no Estádio Antônio David Farina.

Essa foi a segunda partida que Odair usou titulares nesse ano. Ele se mostrou otimista no crescimento do Inter na sequência dos próximos jogos.

“Foi a segunda partida dessa equipe no ano. Jogamos as três primeiras com três equipes diferentes. A partir de então essa equipe entraria e seguiria podendo ter algumas mudanças pontuais. Sabemos que precisamos evoluir. Não encaramos isso com normalidade. Sabemos que temos de melhorar. Hoje melhoramos na bola parada. Mesmo vencendo seguiríamos em busca de evolução. E vamos seguir. Sabemos que temos de evoluir e o torcedor pode saber disso”, comentou.

O atacante William Pottker deixou a partida com o nariz quebrado numa disputa com o jogador Kaio, do Veranópolis que foi expulso no lance. Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentam na segunda-feira, às 20h40(de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.