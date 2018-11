Nico López quer Inter atento contra o América-MG e ainda acredita no título

O Internacional enfrenta nesta quinta o América-MG, às 21h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira luta para escapar do rebaixamento e terá a estreia do técnico Givanildo Oliveira. Mesmo assim, o atacante Nico López prevê um duelo bem disputado amanhã.

“Acho que será um jogo difícil porque o América-MG precisa de ponto. Sabemos que o Brasileirão é muito complicado. Também vamos sair para vencer a partida. Nós precisamos dos três pontos”, comentou.

Com 62 pontos, o Colorado ocupa o segundo lugar no Brasileirão e já tem presença na Libertadores do próximo ano. Para o uruguaio, o fato de estar na competição intercontinental já foi um passo importante, mas o jogador ainda mantém confiança pelo título.

“Passou muito rápido. A gente conquistou uma vaga na Libertadores por todo o trabalho no dia a dia. Ainda faltam cinco jogos e vamos em busca do título. Sabemos que é difícil, não depende só de nós, mas vamos fazer o nosso trabalho em busca disso”, analisou o atacante.

Nesta quarta o técnico Odair Hellmann comandou o último treino com portões fechados antes do confronto diante do Coelho. Suspenso, o meia D´Alessandro fica de fora do jogo e disputam a sua vaga Camilo e Wellington Silva. Em compensação, o zagueiro Rodrigo Moledo recuperado de um desconforto muscular na coxa esquerda, retorna ao time titular.