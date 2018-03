Mesmo sem a classificação, Odair exalta vitória do Inter no Gre-Nal

Mesmo vencendo o Grêmio por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, o Internacional não conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho. No entanto, o triunfo diante do rival significou um alívio para os colorados e para o treinador Odair Hellmann, que acabou com uma sequência de derrotas para o Tricolor Gaúcho.

“Importante (derrotar o Grêmio). Porque todos treinadores, e essa profissão é assim, passaram por situações. Alguns treinadores perderam decisões em seus estádios, uns demoraram a ter o primeiro título, e essa situação (de não ganhar clássicos) para mim estava se apresentando. Mas eu tenho que ter tranquilidade para seguir em frente com minhas convicções”, disse o técnico.

Perguntado sobre essas convicções, Odair exaltou as mudanças que teve que fazer na equipe, uma vez que chegou para o clássico com 10 desfalques.

“Saio com mais ideias. Porque tivemos que variar bastantes características, sistemas. Agrega para disputas deste nível”, completou.