Marcelo Lomba acredita em grande duelo entre Internacional e Athletico-PR

Independentemente do resultado da partida de ida da final da Copa do Brasil que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, a noite de Marcelo Lomba será especial. Isso porque ele fará seu 100º jogo com a camiseta do Internacional. Às vésperas de atingir essa marca, o goleiro concedeu entrevista coletiva e falou sobre competência para conquistar o caneco.

“Estou muito feliz por estar vivendo esse momento em um clube como o Internacional, no entanto, é preciso ter responsabilidade. Posso garantir que o elenco está focado para mais essa decisão. Tenho certeza que serão 180 minutos muito disputados. São duas recheadas de talentos, com um futebol que tem impressionando o Brasil. Vai ser um grande confronto”, analisou.

Jogando fora de casa, Lomba frisou a necessidade do Colorado entrar focado. “É hora de colocar em prática todo nosso treinamento. Sempre dentro da nossa característica, nós sabemos que é preciso confiar na força do nosso elenco, na nossa boa atmosfera. Foi assim que nós chegamos até essa fase de uma competição tão disputada como a Copa do Brasil. Tenho certeza que todos vão dar o seu melhor em campo”, completou.

O goleiro ainda comentou a respeito do processo de adaptação ao gramado sintético da Arena, mas destacou que neutralizar o adversário é o maior desafio. “Claro que é diferente. A bola ganha mais velocidade quando batem no gramado. O grande diferencial será parar o Athletico. Temos que esquecer o campo e concentrar no nosso objetivo”, finalizou.

Uma provável escalação do Inter deve contar com: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick; D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.