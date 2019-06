Lindoso quer Inter concentrado para pegar o Bahia e evita falar sobre Copa do Brasil

Substituindo Rodrigo Dourado, que se recupera de lesão, o volante Rodrigo Lindoso minimizou a concorrência por uma vaga no time titular. O meio-campista só retorna ao Internacional após o término da Copa América.

“Vai dar tudo certo para ele estar disponível na volta. Todo mundo quer jogar, mas é uma briga sadia dentro de campo, que a gente deixa na mão do treinador”, avaliou, em entrevista coletiva.

Questionado sobre o confronto diante do Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, Lindoso afirmou que prefere focar nesse momento no duelo de amanhã contra o Bahia. Ele elogiou o time orientado pelo técnico Roger Machado. “É uma equipe que tem pontos fortes. Estamos estudando para saber o que tirar da equipe deles”, comentou.

Nesta terça-feira, o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade com portões fechados. Recuperado de uma lesão no adutor da coxa esquerda, o volante Edenílson deve atuar. Suspenso, o zagueiro Emerson Santos será substituído por Roberto no sistema defensivo. Internacional e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 9ª rodada do Brasileirão.