Jogadores do Inter exaltam capacidade de reação em triunfo no Beira-Rio

Depois do resultado positivo de virada e suado sobre o Vitória, o zagueiro Emerson Santos admitiu falha no gol contra. “Faltou um pouco de comunicação (dos dois), mas a equipe fez um grande jogo. Só aconteceu esse erro. Tivemos tranquilidade e conseguimos reverter o placar adverso. Agora, é trabalhar para que o erro não volte a acontecer”, revelou o defensor do Internacional.

O volante Edenílson está suspenso e não poderá atuar contra o Sport na próxima sexta-feira. Apesar de lamentar o gol no começo da partida, o meio-campista elogiou a determinação e a valentia do Colorado em campo.

“Tomar o gol cedo dificulta bastante, mas soubemos nos manter organizados e conseguimos três pontos fundamentais”, comentou.

Com dores, o centroavante Leandro Damião será reavaliado pelo departamento médico. Após cumprir suspensão automática, o meia Patrick retorna ao time titular no confronto do final da semana.