Internacional x Athletic pela Copa do Brasil: veja onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

O Internacional recebe o Athletic Club, no Beira-Rio, nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. .
Inter inicia a semana com preparação para enfrentar o Athletic-MG pela Copa do Brasil! 💪🇦🇹 pic.twitter.com/oxsZUCM95H
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 11, 2026
No confronto de ida, o Colorado venceu por 2 a 1, com gols de Bernabei e Bruno Henrique. Kauan Rodrigues diminuiu para os mineiros
Onde assistir Internacional x Athletic Club ao vivo?
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Como chegam?
O Inter vive uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha empatou por 2 a 2 com o Coritiba.
Já o Athletic atravessa um momento oposto: não vence há cinco partidas, com três derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, ficou no 0 a 0 com o Cuiabá, pela Série B.
Prováveis escalações
🔴⚪Internacional
Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra e Bruno Henrique; Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
⚫⚪Athletic Club
Luan Polli; Diogo Batista, Jhonathan, Lucas Belezi e Zeca; Jota, João Miguel e Ian Luccas; Kuan Rodrigues, Gabriel Moysés e Max.
Técnico: Alex
Arbitragem
- Árbitro:
- Assistentes:
- VAR:
Próximos jogos
Internacional
Jogo: Internacional x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
Data e hora: 16/05 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Athletic
Jogo: Athletic x Juventude
Competição: Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 9
Data e hora: 17/05 (domingo), às 16h
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei (MG)