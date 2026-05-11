Internacional x Athletic pela Copa do Brasil: veja onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

O Internacional recebe o Athletic Club, no Beira-Rio, nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. .

Inter inicia a semana com preparação para enfrentar o Athletic-MG pela Copa do Brasil! 💪🇦🇹 pic.twitter.com/oxsZUCM95H — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 11, 2026

No confronto de ida, o Colorado venceu por 2 a 1, com gols de Bernabei e Bruno Henrique. Kauan Rodrigues diminuiu para os mineiros

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Como chegam?

O Inter vive uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha empatou por 2 a 2 com o Coritiba.

Já o Athletic atravessa um momento oposto: não vence há cinco partidas, com três derrotas e dois empates. No compromisso mais recente, ficou no 0 a 0 com o Cuiabá, pela Série B.

Prováveis escalações

🔴⚪Internacional

Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra e Bruno Henrique; Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Borré.

Técnico: Paulo Pezzolano

⚫⚪Athletic Club

Luan Polli; Diogo Batista, Jhonathan, Lucas Belezi e Zeca; Jota, João Miguel e Ian Luccas; Kuan Rodrigues, Gabriel Moysés e Max.

Técnico: Alex

Arbitragem

Árbitro :

: Assistentes :

: VAR:

Próximos jogos

Internacional

Jogo: Internacional x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16

Data e hora: 16/05 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Athletic

Jogo: Athletic x Juventude

Competição: Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 9

Data e hora: 17/05 (domingo), às 16h

Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei (MG)