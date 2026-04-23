Internacional vira sobre o Athletic e abre vantagem na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Internacional venceu o mineiro Athletic, de virada, por 2 a 1, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

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Situação do confronto

Com a vitória por 2 a 1, o Inter poderá até empatar na partida de volta para avançar às oitavas de final do torneio. O segundo jogo acontece no dia 12 de maio (terça-feira), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ ATHLETIC 1 X 2 INTERNACIONAL 🔴⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)

🏟️ Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Jhonatan e Belezi (Athletic); Villagra (Internacional)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Kauan Rodrigues, aos 16' do 1ºT (Athletic)

⚽ Bruno Henrique, aos 32' do 1ºT (Internacional)

⚽ Alexandro Bernabei, aos 17' do 2ºT (Internacional)

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚫⚪ Athletic ⚪⚫

Jhonatan Luiz; Diogo Batista (Marcelo Henrique), Jhonatan, Belezi, Zeca; Ian Luccas (Pedro Oliveira), João Miguel, Jota (Cabezas), Kauan Rodrigues (Max); Ronaldo Tavares e Dixon Vera (Léo Chú)

Técnico: Alex Souza

🔴⚪ Internacional ⚪🔴

Anthoni; Bruno Gomes, Mercado (Victor Gabriel), Félix Torres, Bernabei; Thiago Maia (Vitinho), Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Alan Patrick, Alex (Kayky); Alerrandro (Borré)

Técnico: Paulo Pezzolano

Como foi o jogo

Aos 16 minutos de jogo, Kauan Rodrigues recebeu cruzamento de Ronaldo Tavares na área, driblou o goleiro Anthoni e abriu o placar para o Athletic. Aos 31, Bruno Henrique tabelou com Alerrandro e, de fora da área, acertou um chute de primeira para empatar.

Na segunda etapa, aos 17 minutos, Bernabei recebeu bola enfiada por Alan Patrick e bateu no canto direito do goleiro Jhonatan Luiz para fazer o segundo do Inter e virar o jogo.

Próximos jogos

⚫⚪ Athletic ⚪⚫

⚔️ Jogo: Athletic x Náutico

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 6

📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)

🔴⚪ Internacional ⚪🔴

⚔️ Jogo: Botafogo x Internacional

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)