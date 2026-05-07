Borré marca no final, e Inter ganha Recopa Gaúcha sobre o Brasil-RS

Nesta quarta-feira, o Internacional conquistou o título da Recopa Gaúcha, ao bater o Brasil de Pelotas por 2 a 1, de virada, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Inter tricampeão
Com o resultado, o Colorado conquistou seu terceiro título da Recopa Gaúcha, após ter vencido em 2016 e 2017.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 INTERNACIONAL🔴⚪
🏆 Competição: Recopa Gaúcha - Final
🏟️ Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Lula, aos 30' do 2ºT (Brasil de Pelotas)
- ⚽ Vitinho, aos 37' do 2ºT (Internacional)
- ⚽ Borré, aos 48' do 2ºT (Internacional)
Como foi o jogo
Com apenas quatro minutos de jogo, o árbitro apontou pênalti para o time da casa, de Braian Aguirre em Iury Tanque. Após análise do VAR, a penalidade foi retirada. Na segunda etapa, aos nove minutos, Bruno Tabata ficou com sobra na entrada da área e teve uma grande chance de abrir o placar para o Inter, mas sua finalização desviou na defesa e saiu pelo lado do gol.
Aos 30, Otávio driblou Aguirre, invadiu a área pela esquerda e cruzou para Lula, que, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. O Colorado foi buscar o empate aos 37, com Vitinho, que recebeu cruzamento de Aguirre e mergulhou para cabecear para o fundo do gol.
Na reta final, aos 48, Borré ficou com bola mal afastada pela defesa do Brasil, na área, e tirou do goleiro Edson para fazer o gol do título colorado.
Próximos jogos
🔴⚫Brasil de Pelotas⚫🔴
⚔️ Jogo: Marcílio Dias x Brasil de Pelotas
🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 6 (Grupo A16)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Hercílio Luz, Itajaí (SC)
🔴⚪Internacional⚪🔴
⚔️ Jogo: Coritiba x Internacional
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)