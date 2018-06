Internacional se reapresenta e D’Alessandro segue sem ir a campo

Depois de folgar na última quarta-feira após empate com o São Paulo por 0 a 0, o Internacional se reapresentou nesta quinta-feira para começar a preparação para a partida contra o Santos. Apenas os reservas e os atletas que não foram relacionados para o confronto no Morumbi foram a campo. Já os titulares ficaram na academia.

O meio-campista D’Alessandro segue sem ir a campo. Ele permaneceu nas partes internas das instalações do CT do Parque Gigante. Ele está se recuperando de lesão no tornozelo esquerdo e é dúvida para o próximo confronto do Colorado.

Além disso, Klaus e Rodrigo Dourado participaram da atividade. O zagueiro foi liberado pelo departamento médico após ter participado de algumas atividades com bola. O volante, por sua vez, retorna de suspensão pelo terceiro amarelo.

O Internacional irá enfrentar o Santos pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima antes da parada para a Copa do Mundo, no domingo, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.