Internacional perde Guerrero para jogo contra o Corinthians

O Internacional terá uma baixa importante para o duelo contra o Corinthians, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de novembro. Paolo Guerrero está entre os convocados pela seleção do Peru para dois amistosos, contra Colômbia e Chile, e não atua contra os alvinegros.

Anunciamos la lista de convocados de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 de cara a los partidos de preparación ante @FCFSeleccionCol 🇨🇴 y @LaRoja 🇨🇱 del mes de noviembre. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/BbDNflVX6d — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 30, 2019

O técnico Ricardo Gareca convocou 23 jogadores, entre eles Guerrero, que tem uma história com a camisa do Corinthians. As partidas acontecem em datas Fifa, marcadas para 15 e 19 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos, e Lima, no Peru, contra Colômbia e Chile, respectivamente.

Até o jogo contra o Corinthians, porém, o Colorado terá mais quatro compromissos, todos importantes para a permanência da equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. A primeira partida é contra o Athletico-PR, numa reedição da final da Copa do Brasil, já nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio. Depois, enfrenta Grêmio, Ceará e Fluminense.

Do outro lado, o alvinegro não terá Pedrinho neste mesmo compromisso. Isso porque o jogador foi convocado por André Jardine para o Torneio de Tenerife, na Espanha, com a Seleção Olímpica.