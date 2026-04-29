Internacional faz treino tático com foco no jogo contra o Fluminense

Nesta quarta-feira, o elenco do Internacional se apresentou no CT Parque Gigante para mais uma atividade antes de enfrentar o Fluminense neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o treino?

Ao se apresentarem, os jogadores fizeram trabalho físico em campo e aprimoraram fundamentos técnicos. Em seguida, a comissão técnica de Paulo Pezzolano comandou uma atividade tática.

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Retornos e desfalques

Para o duelo com o Tricolor das Laranjeiras, o técnico uruguaio terá o zagueiro Mercado e o lateral Bernabei de volta. Ambos os atletas estavam suspensos no jogo contra o Mirassol.

Por outro lado, o lateral esquerdo Matheus Bahia segue como dúvida na equipe. Na última partida, contra o Mirassol, o atleta ficou de fora devido a um desconforto muscular.

Situação na tabela

Após perder por 2 a 1 para o Mirassol no último final de semana, o Internacional caiu para a 16ª posição, com apenas 14 pontos - mesma quantidade do Santos, primeiro time no Z4.

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