Internacional faz treino tático com foco no jogo contra o Fluminense

Nesta quarta-feira, o elenco do Internacional se apresentou no CT Parque Gigante para mais uma atividade antes de enfrentar o Fluminense neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como foi o treino?
Ao se apresentarem, os jogadores fizeram trabalho físico em campo e aprimoraram fundamentos técnicos. Em seguida, a comissão técnica de Paulo Pezzolano comandou uma atividade tática.
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Retornos e desfalques
Para o duelo com o Tricolor das Laranjeiras, o técnico uruguaio terá o zagueiro Mercado e o lateral Bernabei de volta. Ambos os atletas estavam suspensos no jogo contra o Mirassol.
Por outro lado, o lateral esquerdo Matheus Bahia segue como dúvida na equipe. Na última partida, contra o Mirassol, o atleta ficou de fora devido a um desconforto muscular.
Situação na tabela
Após perder por 2 a 1 para o Mirassol no último final de semana, o Internacional caiu para a 16ª posição, com apenas 14 pontos - mesma quantidade do Santos, primeiro time no Z4.
Próximo jogo
- Internacional x Fluminense (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 03/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)