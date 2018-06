Internacional fará intertemporada em Atibaia

Após o jogo da próxima quarta-feira diante do Vasco, os jogadores do Internacional receberão dez dias de férias. Depois disso o Colorado fará uma pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo.

Com foco total para o retorno ao Campeonato Brasileiro, o clube realizará um trabalho de recuperação física e entrosamento técnico no interior paulista. O plantel vermelho ficará em torno de 10 a 12 dias.

Neste sábado o elenco do Internacional realiza o último treino, às 10h (de Brasília), no CT Parque Gigante antes de enfrentar o Santos no domingo. A delegação Colorada viaja no começo da tarde para São Paulo.