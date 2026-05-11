Internacional encerra preparação para duelo decisivo na Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Internacional se apresentou no CT Parque Gigante e encerrou a preparação para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Athletic. A bola rola para o confronto decisivo na terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O treino começou ainda nas instalações do centro de treinamento, com exercícios físicos na academia. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para trabalhos técnicos e táticos, comandados pelo treinador Paulo Pezzolano.

Inter inicia a semana com preparação para enfrentar o Athletic-MG pela Copa do Brasil! 💪🇦🇹 pic.twitter.com/oxsZUCM95H — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 11, 2026

O Inter vem de um empate com o Coritiba por 2 a 2 no último sábado, no Couto Pereira, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o próximo compromisso já nesta terça-feira, o Colorado teve apenas dois dias de preparação para o duelo na Copa do Brasil.

No jogo de ida contra o Athletic, fora de casa, o Internacional venceu por 2 a 1, com gols de Bruno Henrique e Bernabei, e largou em vantagem. Agora, joga por um empate para avançar direto à próxima fase.

Situação no Brasileiro

A situação do Inter neste início de Campeonato Brasileiro não é das melhores. O time comandado por Pezzolano figura na 14ª posição e tem apenas um ponto a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.