Internacional empresta zagueiro Eduardo para o Figueirense

Com o intuito de adquirir mais experiência, o Internacional cedeu o zagueiro colorado Eduardo, de 21 anos, ao Figueirense. O jogador assina contrato de empréstimo por uma temporada com o clube catarinense.

O anúncio oficial do negócio deve ocorrer nos próximos dias, faltam apenas questões burocráticas. O zagueiro, que não está nos planos do técnico Odair Hellmann para 2018, defendeu o Atlético-GO durante o Campeonato Brasileiro 2017. Contudo, Eduardo esteve poucas vezes em campo, apenas em 14 partidas, e não teria ganho a rodagem necessária. O jogador tem contrato com o Internacional até agosto de 2019.

O Colorado vem tentando realocar os jogadores que estavam emprestados e não devem ser utilizados na temporada 2018. São os casos dos jogadores Diego e Alex Santana que foram para o Paraná, do atacante Aylon que foi para o América-MG e do goleiro Jacsson que acertou com o CRB-AL. O zagueiro Paulão deve permanecer no Vasco, porém a diretoria do Internacional quer que o clube carioca pague o salário integral do jogador.