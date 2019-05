Internacional confirma rescisão de contrato do meia Camilo

A diretoria do Internacional oficializou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o meia Camilo e antecipou o fim do contrato do jogador que terminava em julho. O meio-campista que foi relacionado no empate diante do Santos retornou a Porto Alegre para encaminhar a sua ida para a Chapecoense.

Contratado em julho de 2017 para a disputa da Série B, Camilo fez 20 partidas com a camisa do Inter e não fez nenhum gol naquela temporada. Em 2018, foram 24 jogos e um tento marcado sobre o Paraná.

Confira a nota divulgada pelo Internacional

O Sport Club Internacional comunica que entrou em comum acordo para o término antecipado de contrato com o meia Camilo. O Clube agradece ao atleta e deseja boa sorte na sequência de sua carreira.