Internacional cogita entrar na justiça contra Esporte Interativo

O Esporte Interativo anunciou na quinta-feira o fechamento do seus dois canais de TV. Essa situação impacta o Internacional e outros clubes que venderam os direitos de televisionamento dos seus jogos no Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020. Segundo o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, o assunto foi encaminhado para o departamento jurídico do clube.

“É uma notícia grave. Estamos buscando informações, mas parece que houve uma quebra de contrato. O cenário mostra que houve mudanças por parte da EI”, lembrou o mandatário colorado.

Em 2016, o então presidente Vitorio Piffero acertou com a emissora a venda dos direitos de transmissão do Brasileirão por duas temporadas. As atividades do EI serão encerradas num prazo de 40 dias. No comunicado do veículo foi prometido que a Série A e a Liga dos Campeões serão transmitidos nos canais TNT e Space, que pertence ao mesmo segmento de comunicação.