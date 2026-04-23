Autor do gol da virada, Bernabei celebra vitória do Inter sobre o Athletic

Nesta quarta-feira, o Internacional saiu na frente no duelo contra o Athletic pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. O Colorado venceu o jogo de ida por 2 a 1, de virada, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Autor do gol que deu a vitória ao Inter, Alexander Bernabei elogiou a atuação da equipe e celebrou a vitória.

"A gente fez um grande jogo, sabemos que são 180 minutos, então viemos aqui para ganhar. Acho que entramos nos primeiros 15 (minutos) com um pouco de dúvidas, mas conseguimos arrumar e conseguir a vitória.", disse o lateral argentino.

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Jogo de volta

Internacional e Athletic voltarão a se enfrentar no dia 12 de maio (terça-feira), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com a vitória por 2 a 1, o Colorado poderá até empatar na partida de volta para avançar às oitavas de final do torneio.

Próximo jogo do Inter

⚔️ Jogo: Botafogo x Internacional

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)