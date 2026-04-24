Internacional demite diretores da base e muda comando do sub-20

O Internacional anunciou nesta sexta-feira uma reformulação no seu departamento de base. O clube gaúcho anunciou as saídas do diretor de futebol de Formação e Transição das categorias de base, Fernando Rech, e do técnico da categoria sub-20, Mário Jorge.

Luiz Caldas Milano Junior, diretor-geral das categorias de base, solicitou desligamento do clube após as demissões, alegando razões particulares.

Nota Oficial - Categorias de Base O Sport Club Internacional comunica o desligamento do diretor de futebol de Formação e Transição das categorias de base, Fernando Rech, e do técnico da categoria Sub-20, Mário Jorge. O Inter informa, também, que Luiz Caldas Milano Junior,… pic.twitter.com/SLfjnYXRWL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 24, 2026

Felipe Mattos, treinador da categoria sub-17, será de maneira interina o comandante da equipe sub-20.

O Internacional é o atual sétimo colocado no Campeonato Brasileiro de aspirantes e ainda não somou pontos na competição, com três derrotas em três jogos até aqui.

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