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Internacional demite diretores da base e muda comando do sub-20

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(Foto: Divulgação/Internacional)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/04/2026 às 19:09 • Atualizado 24/04/2026 às 19:10

O Internacional anunciou nesta sexta-feira uma reformulação no seu departamento de base. O clube gaúcho anunciou as saídas do diretor de futebol de Formação e Transição das categorias de base, Fernando Rech, e do técnico da categoria sub-20, Mário Jorge.

Luiz Caldas Milano Junior, diretor-geral das categorias de base, solicitou desligamento do clube após as demissões, alegando razões particulares.

Felipe Mattos, treinador da categoria sub-17, será de maneira interina o comandante da equipe sub-20.

O Internacional é o atual sétimo colocado no Campeonato Brasileiro de aspirantes e ainda não somou pontos na competição, com três derrotas em três jogos até aqui.

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