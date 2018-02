Inter vence confronto direto em jogo adiantado e sobe na tabela

Por causa de um show da banda norte-americana Foo Fighters marcado para o início de março do estádio do Beira-Rio, Internacional e São José anteciparam um confronto direto que seria disputado apenas na 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. E quem se deu bem nessa história foi o Colorado, que soube se impor em campo na noite dessa quinta-feira e venceu com mais facilidade do que se imaginava por 4 a 0.

O resultado fez o Inter ultrapassar justamente o São José na tabela de classificação. Agora, o Colorado soma 12 pontos com seis jogos disputados e ocupa a terceira colocação. Brasil de Pelotas tem um ponto a mais e o Caxiar, mesmo com cinco jogos, é o líder com 13 pontos. O São José caiu para a quarta colocação ao ficar com os mesmos 10 pontos que já tinha antes da bola rolar no Beira-Rio.

No fim de semana, os dois times voltam a campo pelo Estadual. O Inter terá o Gre-Nal pela frente, de novo em casa, domingo, às 11 horas (horário de Brasília). No mesmo dia, mas às 17 horas, o São José visitará o São Luiz.

A vitória do Internacional nessa quinta foi definida ainda no primeiro tempo. Depois de perder algumas oportunidades e demonstrar muita superioridade, os mandantes abriram o placar aos 23 minutos com William Pottker. Damião e Patrick fizeram boa trama de passes na entrada da área até o ex-jogador da Ponte Preta ficar de frente para o gol e só ter o trabalho de mandar para as redes.

Vinte minutos depois, D’Alessandro ampliou. Dessa vez, Pottker saiu da área para receber a bola na ponta direita. Na base da força, o atacante ganhou da marcação, invadiu a área e só rolou para o camisa 10, que dominou e, com muita categoria e espaço, mandou colocado, à esquerda do goleiro, que nada pôde fazer.

O São José, que não conseguiu produzir nada em termos ofensivos no primeiro tempo, precisou se arriscar mais na etapa final e acabou dando mais liberdade aos homens de frente do Inter. Aos seis minutos, isso só não acabou em mais um gol porque Fábio operou um milagre depois de finalização à queima-roupa de Leandro Damião.

Damião, aliás, completou 200 jogos com a camisa vermelha, mas passou mais um jogo devendo gols. Ao todo, são 97 tentos pelo Inter, mas nenhum na atual temporada. E olha que oportunidade não faltou nessa quinta. O problema é que aos 35 minutos, Damião foi sacado para a entrada de Roger.

Mas, a noite era mesmo de Pottker. Pouco antes do relógio entrar no tempo de acréscimo, Patrick novamente iniciou a jogada e cruzou para Roger chegar batendo. O goleiro Fábio fez a defesa, mas o camisa 99 não perdoou no rebote, de carrinho. Dois gols e uma assistência. Que noite de William Pottker.

No último lance do jogo, ainda deu tempo de Klaus transformar a vitória em goleada. Rodrigo Dourado aproveitou cruzamento à área e mandou no travessão. O zagueirão Klaus chegou fuzilando, também no rebote, e deixou sua marca.

Agora, embalados, os Colorados focam apenas no Gre-Nal de domingo, de novo no Beira-Rio.