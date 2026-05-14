Inter se reapresenta após classificação e treina com foco no Vasco

Nesta quinta-feira, após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante e abriu os treinos para o jogo com o Vasco, pelo Brasileirão. A bola rola para a 16ª rodada neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O trabalho desta manhã iniciou ainda nas instalações do centro de treinamento, com trabalho de força na academia. Depois, no gramado, o elenco foi dividido em dois. Uma parte realizou corridas ao redor do campo, enquanto a outra fez atividades com bola.

O Colorado encerra a preparação para o duelo já na manhã desta sexta-feira.

Foco no confronto com o Vasco 🎯 🗓️ Sábado, às 18h30, Colorado duela com o time carioca no Gigante. pic.twitter.com/ewaryWitZG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 14, 2026



Desfalques

Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano tem dois desfalques confirmados: os zagueiros Félix Torres e Victor Gabriel. Ambos os jogadores receberam o terceiro cartão amarelo diante do Coritiba, na última rodada, e cumprirão suspensão contra o Vasco.

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Inter no Brasileiro

O Internacional figura na 14ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ganhos em quatro vitórias e seis empates. Na última rodada, empatou com o Coritiba por 2 a 2 e chegou ao terceiro jogo sem perder na competição.