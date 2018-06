Inter se frustra com empate e diz ter merecido a vitória no Morumbi

O Internacional arrancou um empate por 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, mas não se deu por satisfeito. Após a igualdade, a quarta da equipe no campeonato Brasileiro em dez rodadas, o sentimento entre os colorados foi de frustração, principalmente pelo o que os visitantes apresentaram no segundo tempo diante do Tricolor Paulista.

“Teoricamente é um bom resultado, mas a gente sai decepcionado com o resultado. Nós merecemos a vitória, pela intensidade que colocamos, o domínio do jogo que tivemos, faltou um pouco mais de chances claras, mas poderíamos sair com a vitória”, comentou o goleiro Danilo Fernandes, ainda na saída do gramado.

O técnico Odair Hellmann concordou com seu arqueiro e foi ainda mais audacioso, prometendo uma postura agressiva já na próxima rodada, quando o Inter encara o Peixe, de novo fora de casa.

“No segundo tempo, acho que a gente esteve muito bem, claro que o time começa a crescer, pressionar, ser agressivo, recuperar essa bola e fazer uma boa transição, o time teve quase toda essa posse da bola próximo da área. O time teve posse no campo ofensivo. Na minha avaliação geral, esse foi o jogo. Somamos fora de casa, mas viemos para vencer, fica aquele gostinho, mas vamos buscar no próximo domingo, lá na Vila Belmiro, contra o Santos”, avisou o comandante.

“Importante frisar: sexto jogo sem tomar gol, mostra uma consolidação de equipe, de ideia, solidez defensiva, compactação defensiva”, completou.

As respostas de Odair Hellmann não fugiam disso durante a coletiva de imprensa. Por fim, o técnico reiterou seu discurso com um resumo que talvez demonstre o sentimento de todo colorado nessa terça.

“Ficou um gostinho da vitória, viemos aqui no Morumbi enfrentar o São Paulo de igual para igual e ela (a vitória) poderia ter vindo. Essa é a frustração que levamos, mas somamos um ponto”, concluiu.