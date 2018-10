Inter não terá desfalques para enfrentar o Vasco

Após o empate com o Santos por 2 a 2, o elenco do Internacional retornou aos treinos nesta terça, no CT Parque Gigante, visando o jogo de sexta-feira contra o Vasco, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Os titulares ficaram na academia realizando trabalhos físicos e regenerativos, enquanto os reservas participaram de um treino em campo reduzido, dividido em dois times.

A boa notícia para o torcedor colorado é que o técnico Odair Hellmann não terá nenhum desfalque para o confronto do final da semana. Não está descartada, porém, uma mudança na lateral-esquerda com a saída de Iago para a entrada de Uendel.

Nesta quarta, o plantel colorado retorna às atividades, às 15h30 (de Brasília), novamente no CT. Atualmente o Inter ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, com 57 pontos e está a cinco pontos do líder Palmeiras.