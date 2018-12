Inter mostra interesse em “caro” Romero, mas paraguaio deve voltar ao Corinthians

O atacante Ángel Romero teve seu nome ligado ao Internacional na última semana e viu especulações sobre o seu futuro voltarem a ganhar força. Dono de vínculo com o Corinthians até julho de 2019, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio de janeiro. De acordo com o diretor executivo do clube gaúcho, Rodrigo Caetano, porém, os valores são maiores do que os gaúchos podem pagar, deixando o paraguaio como praticamente certo na reapresentação dos alvinegros, no dia 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava.

“Romero é um grande jogador, tem características importantes. Mas, hoje, por aquilo que se sabe, é um jogador que está fora das nossas condições”, comentou o dirigente, em entrevista ao Fox Sports, durante o sorteio realizado pela Conmebol para a edição de 2019 da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana.

A posição do Inter mostra receio em fazer investimentos imediatos na aquisição do paraguaio, que vive uma situação inusitada no clube, já que sua permanência será mais onerosa ao Timão do que sua chegada, concluída quase cinco anos atrás.

Contratado em 2014 sem que o clube precisasse desembolsar qualquer dinheiro, com a ajuda de um grupo de empresários liderado por Beto Rappa, Romero terá de ser comprado por cerca de R$ 12 milhões se não for vendido até julho de 2019, quando o mesmo se encerra.

Essa cláusula foi a forma que os agentes que o contrataram acharam para não ficarem no prejuízo após investirem para tirá-lo do Cerro Porteño. Sendo assim, caso continue no Timão, Romero demandaria um investimento no nível daquele empenhado para reforços.

Representado pela OTB Sports, o camisa 11 retorna ao Brasil no começo do mês que vem e, assim que o Corinthians definir sua ação no mercado para o próximo ano, resolver sua situação. Bastante identificado com a torcida, Romero foi bicampeão paulista (2017 e 2018) e bicampeão brasileiro (2015 e 2017) com a camisa alvinegra.