Inter garante apoio jurídico a Guerrero após liminar revogada

O Internacional divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial sobre a liminar cassada que impede o centroavante Paolo Guerrero de jogar futebol. A decisão da justiça da Suíça foi tomada hoje e o peruano ficará de fora dos gramados por mais oito meses. O reforço anunciado no último dia 12 foi pego no exame antidoping quando atuava pela seleção do Peru durante as Eliminatórias. Segundo o comunicado, o Colorado dará todo o suporte jurídico para o atleta.

Conforme a nota, o Inter afirma que não recebeu nenhuma notificação oficial em relação ao assunto. Entretanto, o clube reitera que as duas partes estão protegidas juridicamente.

Veja o comunicado do Internacional:

“O Sport Club Internacional informa que até o momento não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o jogador Paolo Guerrero. O acordo feito com o atleta traz proteção contratual para ambas partes. O Clube dará todo suporte jurídico necessário ao jogador.”