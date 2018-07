Inter entra na disputa para contratar zagueiro Emerson Santos

A direção do Internacional negocia a vinda do zagueiro Emerson Santos que não vem sendo aproveitado no Palmeiras. O clube gaúcho pretende contratar o defensor por empréstimo de um ano. Para isso porém, o Colorado precisará vencer a concorrência do América-MG, que também mostrou interesse em contar com o jogador.

Nessa disputa o Inter já saltou a frente e está bem mais próximo de um acordo com o Verdão. Emerson Santos viria por empréstimo de um ano e com opção do Inter comprar 50% dos direitos federativos ao final do contrato.

Contratado pelo Palmeiras no início deste ano após se destacar com a camisa do Botafogo, o jovem zagueiro de 23 anos assinou um vínculo de cinco temporadas com a equipe paulista. No entanto, o atleta não conseguiu o espaço esperado e participando de apenas quatro partidas no ano.

Para piorar, o Verdão acertou a contratação de mais um zagueiro neste meio do ano, o argentino Nicolas Freire. Dessa forma, a equipe conta hoje com outros cinco nomes para o setor (Edu Dracena, Antônio Carlos, Luan, Pedrão e Thiago Martins).

Caso a negociação com o Internacional realmente se concretize, Emerson Santos também terá uma concorrência grande no setor. Atualmente, o treinador Odair Hellmann tem a sua disposição os zagueiros Rodrigo Moledo, Cuesta, Klaus e Danilo Silva.