Inter encaminha contratação de Paolo Guerrero

A direção do Internacional está próxima de anunciar a contratação do atacante Paolo Guerrero, de 34 anos. O contrato do peruano com o Flamengo se encerra nesta sexta-feira e o atleta assinará por três temporadas com o Colorado.

Para viabilizar a vinda do jogador, o Inter contará com ajuda do Grupo DIS, de Delcir Sonda, que pagará metade do salário do centroavante. Guerrero deve receber em torno de R$ 500 mil por mês.

Depois da vitória diante do Atlético-MG na última segunda-feira, o vice de futebol, Roberto Melo, revelou que o clube tentou a sua chegada em 2014. A busca de mais um centroavante ocorre por causa da lesão na coluna cervical de Leandro Damião e também a possibilidade de perder Nico López ou Pottker nessa janela de transferências.

Pelo Flamengo, Guerrero atuou apenas sete partidas nesta temporada e fez apenas um gol. Suspenso por doping, ele conseguiu participar da Copa do Mundo deste ano através de um efeito suspensivo.