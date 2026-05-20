Inter embala na temporada e alcança números expressivos no Brasileirão

O Internacional atravessa um momento de ascensão na temporada. Comando por Paulo Pezzolano, o time soma apenas uma derrota nos últimos 13 jogos e já alcança dois meses de invencibilidade atuando fora de casa.

O bom desempenho recente também se reflete no Campeonato Brasileiro. Considerando as 10 rodadas mais recentes, o Inter aparece com a terceira melhor campanha, ficando atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. Nesse recorte, são cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.



Ao lado do Palmeiras, atual líder, o Colorado é um dos clubes com menos derrotas como visitante no Brasileirão, tendo sido superado apenas uma vez até aqui. A sequência inclui ainda seis partidas seguidas sem perder longe de casa, o que coloca o time com a sétima melhor campanha como visitante.

Paralelamente ao Brasileirão, o Inter segue vivo na Copa do Brasil. Na última semana, a equipe garantiu vaga nas oitavas de final ao superar o Athletic por 5 a 3 no placar agregado. O próximo adversário será definido no dia 26 de maio.

Na rodada mais recente do campeonato nacional, o Colorado venceu o Vasco por 4 a 1, resultado que fez o clube subir três posições na tabela, assumindo agora o 11º lugar. Nas últimas quatro rodadas, apenas Inter, Palmeiras e Flamengo não sofreram derrotas — as outras 17 equipes ao menos tropeçaram no período.

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