Inter cai diante do Juventude e deixa o América-MG na liderança

O Internacional caiu para a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time comandado por Guto Ferreira acabou derrotado por 2 a 1 pelo Juventude, no Alfredo Jaconi, e perdeu o topo da tabela de classificação para o América-MG. Micael, de cabeça, e Felipe Gutiérrez marcaram um gol para cada lado no primeiro tempo. Yago desempatou no segundo.

Com o resultado, o Inter permaneceu com 42 pontos ganhos, dois atrás do América-MG, que havia derrotado o Paysandu por 1 a 0 na sexta-feira. O Juventude tem 37 e ainda tenta se reaproximar da zona de acesso para a primeira divisão.

Pela 24ª rodada da segunda divisão, o Inter buscará a reabilitação contra o Figueirense apenas no sábado que vem, no Beira-Rio, enquanto o Juventude visitará o Criciúma já na terça-feira, no Heriberto Hülse.

O jogo – Juventude e Internacional protagonizaram um início de partida aberto no Alfredo Jaconi, com oportunidades criadas dos dois lados do campo e algumas tentativas de chutes de fora da área. Após quase meia hora, saíram os gols.

Aos 29 minutos, Micael saltou e cabeceou com pose em escanteio cobrado por Pará. A bola tocou na trave e entrou, para a alegria da torcida da casa.

A festa durou pouco. Dois minutos mais tarde, Felipe Gutiérrez recebeu lançamento de Leandro Damião do lado esquerdo da área e chutou em cima do goleiro Matheus Cavichioli. A bola rebateu no chileno e entrou.

Ainda antes do intervalo, o Inter sofreu uma baixa. Klaus levou a pior depois de uma dividida com Ramon, caindo de mau jeito, e precisou ser substituído por Ernando.

Logo no princípio do segundo tempo, o time visitante sofreu mais um susto. Pará bateu falta colocado, buscando o canto, e obrigou o goleiro Danilo Fernandes a fazer boa defesa para salvar o Inter.

O Juventude, no entanto, também perdeu um jogador contundido. Ramon acusou lesão muscular na coxa esquerda e cedeu lugar a Wesley Natã no momento em que o Inter já recuperava terreno no ataque.

Para a sua equipe ser ainda mais perigosa, Guto Ferreira recorreu à entrada de Nico Lópéz na vaga de William Pottker. O último a entrar no Inter foi Juan, substituindo Felipe Gutiérrez.

Foi o Juventude que levou a melhor depois das mudanças, aproveitando os espaços oferecidos pelo Inter. Aos 36 minutos, Yago foi lançado por Wesley Natã e acabou beneficiado por desatenção de Víctor Cuesta antes de concluir para a rede.

Enquanto a torcida da casa celebrava no Alfredo Jaconi, o Inter se lançou ao ataque nos minutos finais, à procura ao menos do empate, e tentou até com uma bicicleta de Leandro Damião. Não evitou, porém, o tropeço no duelo gaúcho.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 INTERNACIONAL

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 9 de setembro de 2017, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Eduardo de Souza Couto (RJ) e Gabriel Conti Viana (RJ)

Cartões amarelos: Fahel, Juninho Silva e Lucas (Juventude); Leandro Damião, Klaus e Felipe Gutiérrez (Internacional)

Gols: JUVENTUDE: Micael, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Yago, aos 36 minutos do segundo tempo; INTERNACIONAL: Felipe Gutiérrez, aos 31 minutos do primeiro tempo

JUVENTUDE: Matheus Cavichioli; Vidal, Domingues, Micael e Pará; Fahel, Lucas, Leilson (Yago), Juninho Silva e Ramon (Wesley Natã); João Paulo (Mateus Santana)

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus (Ernando), Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, Felipe Gutiérrez (Juan), William Pottker (Nico López) e Eduardo Sasha; Leandro Damião

Técnico: Guto Ferreira