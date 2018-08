Inter anuncia terceiro uniforme e estreia oficial será diante do Palmeiras

Nesta segunda-feira, o Internacional anunciou o terceiro uniforme da equipe para o restante da temporada. A camisa, que tem dois tons de cinza e busca homenagear a torcida colorada presente nas arquibancadas e destacar o slogan “Clube do Povo”, será usada pela primeira vez pela equipe no próximo domingo, na partida diante do Palmeiras, válida pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

“Foi carregando tijolos, cantando e torcendo por esse clube que hoje conseguimos ver uma relação tão autêntica do torcedor colorado com o Inter. A cor cinza do novo uniforme é uma referência ao concreto das arquibancadas, mas a nossa verdadeira homenagem é à nossa torcida e ao seu DNA democrático de integridade e inclusão”, destacou o Vice-Presidente de Marketing e Mídia do Internacional.

No último domingo, o Internacional conseguiu mais um resultado importante na temporada ao vencer por 1 a 0 o Paraná, gol de Camilo nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o clube gaúcho foi para 38 pontos e ultrapassou o Flamengo, terminando o primeiro turno na segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. Em 19 rodadas, o time colorado conseguiu 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

O confronto diante do Palmeiras será fundamental tanto para o clube gaúcho como para o paulista, já que ambos estão no G-6 e estão entre os favoritos para o título do Brasileirão. Além disso, os dois clubes estão em excelente fase e podem se manter no topo, dentro e fora de campo, caso consigam os três pontos na partida de domingo.