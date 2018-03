Inter anuncia o lateral Fabiano, ex-Palmeiras

O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-direito Fabiano. O jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou por empréstimo até o final do ano junto ao Palmeiras.

Fabiano iniciou sua carreira jogando pelo São Luiz de Ijuí. Em seguida, foi negociado com a Chapecoense e permaneceu no clube por seis temporadas, sendo um dos principais destaques do time. Depois, passou pelo Cruzeiro até chegar ao Palmeiras. No Alviverde, ficou marcado por ter sido o autor do gol que deu o título do Brasileiro Série A de 2016 para a equipe.

O Inter se classificou para as quartas de final do Gauchão e, agora, enfrenta o Grêmio. O jogo de ida está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio.