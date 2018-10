Hellmann reclama de falta sobre Nico antes de pênalti polêmico

O empate por 1 a 1 entre Vasco e Internacional, registrado na noite desta sexta-feira, foi marcado por mais uma arbitragem polêmica. Na saída do gramado em São Januário, o técnico Odar Hellmann reclamou de uma suposta falta não marcada pelo juiz Igor Junio Benevenuto.

Com um gol de Jonatan Álvez, o Internacional saiu na frente em São Januário, mas o Vasco empatou por meio de pênalti cobrado por Maxi Lopez. De acordo com Hellmann, antes do polêmico pênalti, Nico Lopez sofreu falta de Werley no campo de ataque.

“Foi falta na origem. De longe, não posso nem dizer se foi pênalti. Tenho certeza absoluta de uma coisa: foi falta na origem no Nico em um contra-ataque. Só isso. Se foi pênalti, vou bater palmas para ele (árbitro)”, declarou o técnico Odair Helmann em entrevista ao Premiere.

Após a disputa entre Nico Lopez e Werley, a bola fica com o Vasco, que sobe para o campo de ataque trocando passes. Na sequência, Kelvin recebeu pela direita, partiu para cima de Cuesta e caiu. Após alguns momentos de hesitação, o juiz Igor Junio Benevenuto marcou pênalti.

“De uma coisa, tenho certeza: foi falta na origem e isso não pode. Foi o que fui falar para ele, com toda educação”, disse Helmann, que reclamou com o juiz ao lado de seus atletas no final do jogo. “O quarto árbitro viu do meu lado o Nico ser puxado no contra-ataque. Mas tudo bem, tudo bem”, afirmou.

Com 58 pontos ganhos, o Internacional fica no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho está atrás de Palmeiras (62) e Flamengo (58), que duelam neste sábado. Pela 32ª rodada, às 19 horas (de Brasília) do próximo domingo, a equipe treinada por Helmann pega o Atlético-PR, no Beira-Rio.