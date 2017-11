Guto minimiza gols sofridos contra o Luverdense e elogia Damião

Em partida eletrizante, com quatro gols, o Internacional arrancou um empate fora de casa com o Luverdense. O time gaúcho esteve duas vezes atrás no placar, mas conseguiu buscar o empate com dois gols do centroavante Leandro Damião.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Guto Ferreira destacou a força do Luverdense atuando em Lucas do Rio Verde e ressaltou a vontade de Leandro Damião para ajudar o time. O comandante colorado também ressaltou a qualidade técnica da partida de uma maneira geral.

“Todo mundo quer ganhar sempre, mas a gente sabe quanto é difícil ganhar aqui em Lucas. O Damião que entrou em campo descontado e teve a capacidade de se doar, fazer dois gols para a equipe. Nós tivemos na zaga, a estreia do Thales hoje. Muito bem por sinal. Foi uma partida onde nós tivemos oportunidade de vencer e eles tiveram oportunidade de vencer. Uma partida aberta onde os dois buscaram vencer e acabou empatada”, ressaltou.

O treinador observou que o clube não precisa ter como meta um número para garantir o acesso, mas sim pontuar nas partidas. “Primeiro que os 64 não garante nada. O 63 pode definir. O 64 não é uma marca certa. Então é necessário brigar por pontos. Nesta reta final, cada ponto é de suma importância e hoje nós somamos mais um”, afirmou.

A insatisfação de Guto se deu por conta da maneira com a qual o Inter teve sua meta vazada na última rodada. No entanto, o treinador fez questão de defender seus atletas, e não fez cobranças tão incisivas.

“Só toma quem está dentro da partida. Eu, particularmente, não tenho como tomar. Eu estou fora. Os 11 que estão lá dentro estão jogando futebol e seja qual equipe que for, o ideal que não se tome, mas acontece”, analisou.

Guto também destacou que os resultados das últimas rodadas é algo que vem somando com o fim da competição. “O problema é o somatório de tudo. Essa ansiedade que o torcedor tem reflete nos jogadores. Mas os jogadores estão trabalhando, estão buscando e nada que uma próxima vitória a gente reverta isso aí. E estamos muito perto. O final é isso aí. Nós tivemos pontos positivos hoje e conseguimos levar um ponto importante”, comentou.