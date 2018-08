Guerrero exalta torcida do Inter e projeta conversa com Odair para estreia

Com a presença de mais de 5.500 torcedores no Beira-Rio, o centroavante Paolo Guerrero foi apresentado no começo desta tarde de quarta-feira como novo reforço do Internacional. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o peruano afirmou que está ansioso para vestir a camiseta do Colorado.

“É um privilégio vestir a camisa do Inter. Um grande clube, campeão do mundo e com muitas histórias. Isso satisfaz qualquer atleta. Tenho muitos desafios e vários objetivos no Inter. Entre eles, encaixar nesse time que está fazendo uma grande campanha. Tenho acompanhado e meus companheiros estão muito bem. Espero retribuir esse carinho dentro do campo para a torcida. Tenho que me preparar um pouco mais. Vou conversar com o treinador hoje, mas meu desejo estar em campo o quanto antes. Preciso me preparar e ver o momento indicado por ele”, revelou o atacante.

O peruano destacou que nunca tinha presenciado uma recepção tão calorosa como ocorreu aqui em Porto Alegre. “Foi inexplicável. Não tem preço. Tudo isso faz com que um atleta consiga se adaptar o mais rápido. Prometo para o torcedor todo o esforço, o sacrifício e raça dentro do campo. Sempre vou falar isso, pois quero entrar em campo e dar alegrias para o torcedor”, comentou.

Guerrero explicou por qual motivo escolheu a camisa de número 79. “O Rodrigo (Caetano) mandou uma série de números e escolhi esse que é histórico para o clube, pois foi quando conquistou o último título (brasileiro). Invicto. Estou muito orgulhoso de carregar essa camisa”, declarou.

O elenco do Internacional volta a treinar nesta quarta, às 15h30(horário de Brasília), no CT Parque Gigante. Guerrero não estará presente na atividade. Neste domingo, o Colorado recebe o Paraná, às 11h00 (horário de Brasília), Beira-Rio, pelo Brasileirão.