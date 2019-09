Guerrero é convocado pela seleção peruana e perderá pelo menos dois jogos com o Inter

Nesta sexta-feira, Ricardo Gareca anunciou a lista de convocados da seleção do Peru para a disputa de dois amistosos, contra o Uruguai, nos dias 10 e 14 de outubro. O destaque ficou para a convocação de Paolo Guerrero.

Com o chamado, o atacante do Internacional perderá no mínimo dois jogos pelo clube. Guerreiro não estará à disposição contra o CSA, em Maceió, dia 9, pela 24ª rodada, e diante do Santos, no Beira-Rio, dia 13, pela 25ª rodada.

É a primeira convocação de Guerrero após o pedido de dispensa da última convocação, para os jogos amistosos contra Equador e Brasil. Naquela oportunidade, a justificativa foi a importância dele no Colorado nas partidas contra Cruzeiro e Athletico Paranaense pela Copa do Brasil.

Antes de embarcar para servir a seleção, o centroavante segue no time gaúcho. Suspenso do próximo duelo do clube, no próximo domingo, diante do Palmeiras, o camisa 9 deve atuar apenas contra o Cruzeiro, pela 23ª rodada.

Na quarta colocação do Brasileirão, o Internacional tem 36 pontos, dois a mais que o Grêmio, primeira equipe fora do G6.