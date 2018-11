Fabiano minimiza declarações do Inter e prega respeito diante do Galo

Apesar de estar distante seis pontos do líder Palmeiras, o lateral-direito Fabiano segue confiante na possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. O Internacional ocupa o terceiro lugar, com 65 pontos e perdeu a vice-liderança para o Flamengo na última rodada.

“O nosso foco segue como foi desde o começo da competição, no jogo a jogo. Temos os nossos objetivos. Enquanto tiver chance, a gente vai ter essa busca”, comentou.

Depois da derrota para o Botafogo, o técnico Odair Hellmann e o vice de futebol, Roberto Melo afirmaram que o Galo irá pagar o pato pelo revés Colorado e má atuação diante dos cariocas. As declarações estão sendo usadas pelo treinador Levir Culpi e dirigentes do Atlético-MG no vestiário. Questionado sobre o assunto, o lateral preferiu não polemizar e pede respeito ao time mineiro.

“Temos um respeito muito grande pela equipe do Atlético-MG. É um grande time e tem bons jogadores. Jogamos no primeiro turno lá em Minas, foi um jogo bem complicado e conseguimos sair com a vitória. Sabemos que numa competição equilibrada como essa, quando você tem um tropeço, você precisa fazer o teu dever que é em busca de uma vitória. Todas as vezes que tivemos uma derrota na partida seguinte conseguimos o nosso objetivo. Dentro de casa com apoio do nosso torcedor vamos buscar fazer um grande jogo para atingir a nossa meta, mas respeitando muito o Atlético-MG. É uma equipe que tem jogadores experientes e vamos enfrentar dificuldades porque eles estão brigando por vaga na Libertadores. Será um grande jogo e nós respeitamos o Galo”, avaliou.

Fora de campo, os dirigentes do Inter projetam a presença de mais de 30 mil torcedores. A partida contra o Atlético-MG está marcada para quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.